Pampita impactó bailando el caño a poco más de dos semanas del nacimiento de su hija Ana

Estas últimas horas Pampita sorprendió en la televisión argentina al aparecer bailando el caño a sólo 18 días de dar a luz a su quinto bebé.

Ana Carolina Ardohain se convirtió en madre de su última hija el pasado 22 de julio a los 43 años junto a su pareja, Roberto García Moritán.

Desde que anunció que estaba embarazada hasta este martes la modelo ha compartido todo el proceso con sus seguidores, motivo por el que no sorprendió cuando Pampita llevó a su trabajo a su hija Ana.

“Mientras me maquillan le doy la teta hasta último momento, y Robert se queda con ella esas dos horas de programa, en el camarín. Después, la tengo conmigo de vuelta mientras regresamos a casa. Es mucho tiempo para que esté sin nosotros, es muy chiquitita”, dijo entonces.

Pampita es jurado de programa argentino ShowMatch, al que regreso tras descansar algunos días después del parto que se dio de forma natural.

En tanto, estas últimas horas Pampita llamó la atención de la audiencia luego de aparecer en TV bailando el caño (pole dance) sin mayores dificultad a pesar de su posparto.

Según el medio argentino TN, Pampita consultó ante un especialista antes de asumir el desafío de danza. “Fui a charlar con mi doctor y me dijo que suba y baje pero que era imposible que haga los trucos invertidos. Yo disfruto mucho bailar y me animo, aunque haga el loco a veces, pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí”, dijo la modelo de 43 años.

Tras su presentación, Ana Carolina publicó algunas fotos de su hazaña en su cuenta de Instagram, en donde suma más de 6,5 millones de seguidores.

Revisa aquí las imágenes: