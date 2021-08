El descargo de Amaro Gómez-Pablos tras aprobación del proyecto Dominga: “Es aberrante”

En medio de un viaje de trabajo, el periodista Amaro Gómez-Pablos decidió detenerse para referirse al proyecto minero Dominga, aprobado el pasado miércoles.

Es así como el comunicador de 53 años se manifestó contra el levantamiento del proyecto que significará un irreparable daño para el ecosistema.

“Ando de viaje, haciendo reportajes… pero me desconcierta y me siento molesto… que en la misma semana en la que el mundo se declara en Código Rojo -climáticamente-, el presidente de Chile va a contracorriente, citando a sus Seremis para votar a favor de un proyecto que es aberrante”, escribió Amaro Gómez-Pablos sobre el proyecto Dominga en un video en su Instagram.

“No soy un fundamentalista o un fanático ambiental. Si soy consciente. Soy un ciudadano sensato e informado, que a la vez es papá y periodista. Me preocupa el futuro de mis hijos y no estoy dispuesto a aceptar que lo sigan hipotecando a nombre de proyectos que no son sustentables”, expresó en dicha red social.

“Cuando pasan cosas como estas, es la ciudadanía la que debe manifestarse“, expresó en el video sobre el proyecto recientemente aprobado que, tal como destacó Amaro, ningún candidato presidencial apoya y que ha levantado manifestaciones a lo largo de los años por sus terribles consecuencias medioambientales.

“Escucha y multiplica el mensaje si estás de acuerdo. Es importante”, amplió el llamado el periodista.

Finalmente, el comunicador etiquetó en su publicación al presidente Sebastián Piñera y a diferentes organizaciones protectoras del medioambiente, generando apoyo entre sus seguidores en dicha red social.

Revisa aquí el video completo: