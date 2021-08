Cuatro sospechosos: Recta final de “Demente” reduce la lista de secuestradores de Mateo

No queda nada para que la teleserie Demente revele su gran desenlace. Y en esta recta, Mega comenzó a reducir el grupo de personajes que podrían resultar ser los sospechosos del secuestro de Mateo.

El canal viralizó, a través de sus redes sociales, cuatro videos donde da cuenta de las motivaciones que podría tener cada uno de los roles sindicados como posibles culpables.

Así, la lista se redujo a tres miembros de la familia Betancourt y, lo que es peor, a uno de los supuestos “buenos” de la PDI.

El primero en esta lista de sospechosos es nada menos que el detective Gonzalo Leiva (Francisco Pérez-Bannen), que tendría como gran motivo su obsesivo amor por Teresa (Paz Bacuñán).

“Si tengo a Mateo, también podré tener a Teresa en mi poder. Él será nuestro hijo y ella va a aprender a amarme tal cual como lo hizo Melisa”, dice el personaje en su video.

En tanto, el segundo posible culpable sería Joaquín Acevedo (Benjamín Vicuña), esposo de la misma mujer, quien buscaría venganza hacia ella.

“Me engañaste Tere. Me hiciste sufrir. No me pidas que te perdone. Ni menos, que te devuelva a mi hijo”, es parte del texto de su registro en redes.

Los otros Demente

Junto a estos dos personajes que giran alrededor de Teresa (Paz Bascuñán), las redes de Mega también lanzaron a otros dos posibles secuestradores que han mostrado actitudes violentas y misteriosas.

El primero de ellos es Dante (Andrés Velasco), que tendría como móvil hacerle daño a Flavia (Patricia Rivadeneira), sobre todo tras enterarse de su amorío con la detective Javiera Cáceres (Ingrid Cruz).

Y el otro sería Emiliano (Gonzalo Valenzuela), el hermano cacho de las Betancourt que siempre se manda embarradas y que odiaría a su cuñado Joaquín por haber heredado todo de su padre pese a no ser de la familia.

Así, Demente enreda cada vez más las cosas. Y ad portas de su final, deja aún más confundidos con estos sospechosos a los televidentes, que ya quieren descubrir pronto quién tiene a Mateo.