Coté López protagonizó sesión de fotos sin ropa: “Siento que no he parado de dar las gracias”

Sin ropa posó Coté López para la portada de la revista Small Medium Large, en una sesión de fotos que la llenó de elogios en sus redes sociales.

La modelo de 32 años compartió sus desnudos en Instagram, en donde rápidamente se robó los miles de “Me gusta” de su más de 1,8 millón de seguidores.

María José López confesó que inicialmente no sabía que las fotografías serían desnudos pero que quedó muy feliz con el resultado.

“Llegué al estudio. Se sienta Nacho Rojas (fotógrafo) a mí lado y me dice: ‘Cote, ¿sabías que las fotos son desnuda?’. Yo me reí fuerte, hasta agregué un ‘ay, que eres chistoso’, pero él no se rió… No dijo nada, entonces descubrí que era en serio”, relató junto a una de las imágenes.

En las fotos, Coté López prácticamente no usó maquillaje, esto debido a una decisión de la revista, lo que la modelo finalmente aceptó.

“Por otro motivo más que amé estas fotos fue porque, cuando llegué, me dijeron: ‘Las fotos más lindas que tienes en tu insta son las sin maquillaje’. “Fue algo súper diferente a lo que acostumbraba en estudio”, reconoció y aseguró que “fue raro”. En este sentido, fue el maquillista Marcelo Bhanu quien le ayudó a conseguir el look natural buscado.

“Fue un ‘todo’ lindo, gracias. Y de verdad gracias a todos los que me siguen”, expresó Coté López en dicha plataforma social y luego recalcó: “Siento que no he parado de dar las gracias”.

Revisa aquí algunas fotos: