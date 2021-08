Amaro Gómez-Pablos comentó actuación “española” de Amaya Forch en The Covers

La actuación de Amaya Forch en el estelar The Covers, que se estrenó la noche del viernes, causó un fuerte impacto y muchos elogios por su interpretación de “Beso a Beso” de Paloma San Basilio: incluso su exesposo, Amaro Gómez-Pablos, se dio el espacio de comentar la imitación.

“Se me apareció Paloma San Basilio y cuando lo pensé me hizo mucho sentido de inmediato“, señaló Forch sobre los motivos de su elección. Sin embargo, fue inevitable el recuerdo de su antiguo matrimonio a la hora de pronunciar las Z de la canción, que habla sobre las ansias de libertad de una mujer.

De hecho, Beto Cuevas destacó ese detalle a la hora de evaluar a la actriz. “Creo que Amaya tiene un buen entrenador“, comentó el exvocalista de La Ley, a lo que Forch respondió “tuve, tuve nueve años de entrenamiento“, en alusión al tiempo que duró su enlace con Gómez-Pablos.

Más tarde, la cantante señaló en conversación con Las Últimas Noticias que “nunca tuve atención a los acentos. Cuando uno escuchaba a Raffaella Carrà, Paloma San Basilio o franceses como Charles Aznavour, no se fijaba en el acento, sino que en la música, la letra”.

También remarcó que no asoció la imitación de Paloma San Basilio con su exesposo: “Mi trabajo no está asociado a él. Está bien lo que sucedió en el programa porque era un chiste, pero creo que ahí no más“.

Finalmente, el matutino contactó al rostro de Bienvenidos para consultarle su opinión. “Fue buena alumna, pero va a tener que refrescar materia. La invitaré a Zaragoza a escuchar zarzuela comiendo zarzamoras“, respondió Amaro con un dejo de humor sobre la actuación de Amaya en The Covers.