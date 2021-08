Diana Bolocco compartió fotografía de delicado desnudo: “Nunca la había publicado porque me daba pudor”

No todo en la carrera de Diana Bolocco ha sido televisión, ya que también ha sido rostro de marcas y ha compartido distintas sesiones profesionales de fotos: recientemente, la conductora de Mucho Gusto publicó una imagen con un delicado desnudo.

Se trata de una instantánea que data de 2017 y en el post aparece el hashtag #tbt, que quiere decir throwback thrusday y remite a una costumbre en las redes sociales de compartir fotos del pasado en Instagram.

“Mi #tbt de hoy. De cuando hacía calor”, escribió Diana. “Es de una sesión de fotos del 2017. Nunca la había publicado porque me daba pudor. Pero en realidad no se me ve nada. Bueno… se me ve harto pero no mis partes privadas (como diría la Gracia)”, añadió, en alusión a su hija con Cristián Sánchez.

Además, expresó que “encuentro que es una foto linda y artística y delicada. No sé por qué estoy explicando tanto. Me gusta y ya“. También destacó que la fotografía pertenece a una sesión realizada por Javiera Eyzaguirre, destacada realizadora y autora de videoclips de Princesa Alba, Denise Rosenthal y autora de la imagen que acompaña el single de Vesta Lugg.

Diana Bolocco y su fotografía al desnudo motivó los elogios de distintas figuras públicas y seguidores en Instagram. “Que se lo lleve el viento el pudor. Que solo queda la belleza de ser y sentirnos bien con nuestros cuerpos”, escribió la actriz Leonor Varela.