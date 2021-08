“Me hace gracia”: Gala Caldirola respondió a los rumores que la vinculan con Camilo Huerta

Recientemente, Gala Caldirola fue vinculada sentimentalmente a Camilo Huerta, en el marco de la participación de ambos en El Discípulo del Chef.

No es la primera vez que la española debe enfrentar este tipo de rumores. Desde su separación de Mauricio Isla en mayo de este año, surgió la versión que aseguraba que la causa del quiebre había sido una relación entre ella y el exchico reality Pascual Fernández. Luego, el propio modelo desmintió estas palabras.

Ahora, Caldirola habló de su supuesto vínculo con Huerta, en conversación con Charlando, programa de Instagram (IGTV) que conduce Mariela Montero.

Mientras se realizaba el live, algunos comenzaron a preguntar sobre este presunto romance. “Estoy viendo unos mensajes ahí… ¿Por qué la gente dice cosas sin sentido? (…) He visto como 40 comentarios que dicen que yo estoy saliendo con un amigo mío, que nada que ver. Lo voy a decir, porque me hace mucha gracia”, comentó Gala Caldirola sobre su vínculo con Camilo Huerta.

Finalmente, aclaró que “me hace gracia porque es súper amigo. El día que yo salga con alguien os lo voy a contar, ¿ya? Yo soy súper abierta en esos temas, no tengo ningún problema. Pero no, no estoy saliendo con Camilo Huerta. ¡Qué pesados!”.