Claudia Castañeda, directora de Fundación Trascender: "La mitad de los chilenos pide que el Estado fomente el voluntariado

En el Día Internacional del Voluntariado, 5 de diciembre, la Fundación Trascender presentó los resultados de su Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad 2025, que mostró un aumento sostenido en la participación ciudadana y una demanda clara hacia las instituciones públicas para fortalecer estas iniciativas.

Según el estudio, el 30,3% de la población participó en actividades de voluntariado en los últimos meses, recuperando los niveles registrados antes de la pandemia. El informe también reveló que las mujeres lideran la participación (32,7%), que el 41% de los voluntarios son jóvenes y que las principales motivaciones son “sentirse bien” (56,7%) y “construir un país más solidario” (49,8%).

Claudia Castañeda, directora ejecutiva de Fundación Trascender, destacó que “la encuesta nos muestra cómo el voluntariado tiene la capacidad de conectar realidades y tender puentes. Un 21% cree que ayuda a que personas de diversos orígenes se relacionen, y un 12% afirma que mejora el trato con otros, incluso si piensan distinto”, explicó.

Uno de los cambios más relevantes es la forma en que las personas participan. El estudio señala que el 55,5% realiza voluntariado a través de grupos informales de vecinos, familiares o amigos, mientras que solo el 42,3% lo hace en organizaciones formales. Según la Fundación, esto refleja una búsqueda de conexión directa con las necesidades locales y con la resolución inmediata de problemas.

Los detalles

El levantamiento también evidenció una crítica transversal hacia las instituciones. Consultados sobre quién debería fomentar el voluntariado en Chile, el 49,6% señaló a las municipalidades y el 49,3% al Estado.

“La mitad de los chilenos demanda que las municipalidades y el Estado se hagan cargo de fomentar el voluntariado. Aunque la participación ha aumentado un 23% en los últimos 20 años, un 55% lo hace de forma autogestionada y no en espacios formales propiciados por instituciones públicas o privadas”, afirmó Castañeda.

Entre las principales barreras para participar, las personas mencionaron no saber dónde ni cómo hacerlo (47,2%) y falta de tiempo (44%). Además, el 41% indicó que la inseguridad en sus territorios influye en la decisión de involucrarse.

El estudio también abordó el voluntariado corporativo: más del 80% considera importante que las empresas lo promuevan, pero el 78,4% asegura que en sus trabajos no se realizan estas iniciativas.

“Muchas veces no es falta de ganas, es falta de puentes visibles. El llamado es a construir un país más solidario, a hacerse voluntario, colaborar e inscribirse. La comunidad la hacemos todos”, concluyó Castañeda.