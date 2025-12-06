El primer paso en busca del campeonato: Max Verstappen se queda con la pole del GP de Abu Dabi de la Fórmula 1

La mañana de este sábado, en Abu Dabi, se corrió la última Qualy de la Fórmula 1 en la temporada, una clasificación clave en la definición del Campeonato de Pilotos y que dejó a un ganador que le agrega aún más emoción a la carrera de mañana.

Fue Max Verstappen quien se quedó con la pole position, resultado que le permitirá dominar la pista desde el inicio y que obligará a los dos McLaren a disputarse los otros puestos del podio, con un rival que podría complicarles el panorama.

Lando Norris marcó el segundo mejor tiempo, seguido muy de cerca por su compañero Oscar Piastri, pero lo verdaderamente preocupante para ellos será quién ocupará la cuarta plaza de partida.

Esto, porque George Russell, durante todas las rondas de clasificación, registró tiempos muy cercanos a los de los punteros con su Mercedes y, con algún buen movimiento, podría meterse entre los tres primeros para darle mayor emoción al cierre de la temporada.

Otra de las grandes noticias de cara a un posible triunfo de Verstappen fue la clasificación de Yuki Tsunoda a la Q3. El japonés, en lo que será su última carrera como piloto titular de Red Bull, tendrá la opción de darle una mano al neerlandés pese a largar desde el décimo puesto.

GP de Abu Dabi, horarios

Carrera | domingo 7 de diciembre | 10:00 hrs