Sarah Lavin, atleta que compite en los JJOO de Tokio, pide explicaciones del por qué se hizo viral en Chile

Una llamativa situación vinculó a Chile con una atleta que se encuentra disputando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La irlandesa Sarah Lavin pidió explicaciones del por qué se hizo viral en territorio nacional.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la representante de Irlanda publicó una foto de ella posteada en una página de memes y señaló “necesito encontrar a alguien de Chile para explicar esto”, junto a emojis que reflejaron que el hecho le causó gracia y curiosidad.

😂😂 need to find someone from Chile to explain this one https://t.co/dQhdamlnNs

— Sarah Lavin (@sarahlavin_) August 2, 2021