Tonka Tomicic contó las emotivas historias de adopción de sus fallecidos perros

El miércoles se celebró el Día del Perro, instancia en la que miles de dog lovers aprovecharon de compartir homenajes a sus caninos. Entre ellos, Tonka Tomicic quien contó la historia de adopción de sus fallecidos perros.

La modelo y animadora publicó una serie de fotos junto a los caninos en Instagram, contando las historias de adopción detrás de cada uno. “Ya no están conmigo aquí, pero me acompañan en el alma”, comenzó el relato.

“Gigio el más viejito, lo encontramos en los estacionamientos de un centro comercial”, contó Tonka Tomicic sobre el primero. “Benedicta, mi negrita, la encontré afuera de un café, la vi y me enamoré, no sabía cómo bautizarla y un amigo me dijo acaba de salir humo blanco del Vaticano, así se ganó su nombre”, recordó a la perrita.

“Por último mi Gaviota que acaba de partir, ella llegó cuando me tocó animar el Festival de Viña del Mar el 2008, en el ensayo general apareció jugando con una botella en la madrugada con mucho frío en la Quinta Vergara, no lo dudamos: sería hermana de Bene”, recordó Tonka Tomicic.

Y finalmente, la modelo de 45 años hizo un llamado: “¡Adopten! Cambias la vida de un ser y te cambia para siempre recibir tanto amor”.

Hay que señalar que, en efecto, Tonka Tomicic compartió un video en Instagram de Gaviota para despedirla el día que falleció a inicios de este mes.