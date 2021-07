Romina Ricci reveló qué tipo de relación tiene con Gonzalo Valenzuela

En las últimas semanas han surgido diversas versiones sobre la situación sentimental de Gonzalo Valenzuela, ya que fue captado junto a la actriz argentina Romina Ricci en un evento cultural en Argentina.

La situación generó revuelo en la prensa rosa de este y el otro lado de la cordillera, puesto que en mayo se conoció que el actor terminó su relación con María Gracia Omegna, con quien tiene una hija en común.

Recientemente, en La Academia, programa trasandino que forma parte de Showmatch, la propia Romina Ricci salió a aclarar cuál es la relación que tiene con Valenzuela. El diálogo que se produjo con el panelista Gabriel Fernández se desarrolló de la siguiente manera.

“¿Con Gonzalo Valenzuela tenés derechos? ¿Es una amistad con derechos?”, consultó Fernández. “¡Sí! Obvio. Hace mil, hace mucho”, respondió Ricci.

El resto del panel del programa insistió con el tema. “¿Todos los derechos? ¿Todos? Perdón que haga esta pregunta”, dijo uno, a lo que la actriz respondió de manera afirmativa. Luego le preguntaron por qué no daban un paso más allá. “Porque está bien así. No quiero tener novio en este momento, no tengo tiempo. Es un amigo”, sentenció la actriz.

Finalmente, remató señalando que “somos amigos, tengo muchos amigos que amo, que adoro y si eventualmente puede pasar algo, pasa. ¿Por qué hay que investigar tanto? ¿Tienen relaciones sexuales o no?”.

Recordemos que a fines de junio, Gonzalo Valenzuela asistió al Bar Gorriti Center a ver la obra Sex, del dramaturgo y director argentino José María Muscarí. En ese evento fue que el chileno apareció junto a Romina Ricci.