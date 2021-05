María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela habrían terminado su relación

La icónica pareja de actores conformada por María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela, en donde desde 2019 tienen una hija en común, habría llegado a su fin.

De manera extraoficial la periodista Cecilia Gutiérrez, del programa Zona de Estrellas de Zona Latina, comentó que los actores estarían distanciados e incluso entregó supuestos motivos.

“Tengo entendido que se separaron producto de la convivencia en la pandemia, venían con problemas hace tiempo, diferencias en la forma de vivir”, aseguró Gutiérrez respecto al fin de la relación entre María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela.

“Ella lo quiere mucho, está muy enamorada y no está pasando por un buen estado de ánimo y la tiene super afectada la separación, para ella es un momento complicado, tienen una guagua”, agregó la periodista refiriéndose a Anka, la niña que salió fruto de la relación entre los actores.

Los comentarios de Vasco Moulian sobre el quiebre de los actores

En el programa también participó el presentador de televisión Vasco Moulian, quien luego de oír la revelación de Cecilia Gutiérrez sobre María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela se mostró disgustado.

“Me parece, no es irresponsable la palabra, si es que tú no le preguntaste a Gonzalo, no le preguntaste a la niña Omegna, si no les preguntaste a ellos, ¿cómo puedes aseverar algo así?”, comentó Moulian sobre el supuesto quiebre sentimental de los actores.

“Aquí me pasan cosas personales y las tengo que reconocer. Yo con Gonzalo Valenzuela lo fui a ver al estreno de su obra, le tengo mucho cariño, acá está saliendo el amigo y tengo que ser honesto“, añadió Moulian.