Ignacia Allamand explica su ausencia en redes sociales: “A veces me voy para dentro y necesito dormir”

Este martes la actriz Ignacia Allamand compartió una extensa reflexión en sus redes sociales.

En detalle, la intérprete de 39 años se sinceró con sus más de 204 mil seguidores de Instagram para explicar su ausencia en las plataformas. “Paso por aquí a disculparme por el indiscutible estado de abandono en el que los tengo”, comenzó su relato.”No crean que no los he recordado, no vayan a pensar ni por un segundo que no visitan mis pensamientos”, añadió la actriz.

“Pero desde que llegué de Chile he estado habitando mi cama como si fuera una jungla o el río Nilo. Mi pijama ha sido mi uniforme de Girl Scout y el antifaz la máscara de oxígeno para sobrevivir el Apocalipsis”, expresó Ignacia Allamand, quien vive en Ciudad de México.

“¿Por qué? No sé… A veces me voy para dentro y necesito dormir y comer y dormir y comer y dormir un poco más”, continuó la actriz. “He roncado mucho”, dijo y compartió algunos de sus sueños con sus seguidores.

“Hoy por primera vez puse los pies en el suelo y me acerqué a la ventana a respirar el aire tóxico de Ciudad de México que tanto amo y tomé café”, añadió.

De la misma forma, Ignacia aclaró: “Para los que se preocupan por mi salud mental… estoy bien”. Lo anterior en contexto luego que a inicios de este año contara por la misma vía que sufre depresión.

En efecto, en enero de 2021 Ignacia Allamand contó a sus seguidores que padece de esta enfermedad desde su adolescencia. “Para mí se presenta como un monstruo que me acecha, no me deja pensar bien y me quita la energía. Me invaden tristezas que no entiendo y me consumen ansiedades sin explicación”, dijo entonces en una publicación.