Ignacia Allamand reveló que sufre de depresión: “Durante esta pandemia me pegó fuerte”

“Hablemos de salud mental”, dice la camiseta con la que Ignacia Allamand se fotografió para compartir su propia historia a través de las redes sociales. A través de una extensa publicación en su Instagram, la actriz contó que sufre de depresión desde la adolescencia.

Contó que el motivo de revelar su situación surgió tras el contacto de una de sus seguidoras. “Hace algunas semanas me escribió una mamá. Por interno. Su hija de 15 años se acababa de suicidar y obviamente estaba desolada. Me pedía que ayudara a visibilizar la importancia de la salud mental”, comenzó relatando Allamand.

Luego de una breve reflexión en torno a la importancia de compartir su propia historia y pese a que señaló que “escribo esto con un poco de miedo porque significa exponerme”, decidió profundizar acerca de sí misma. “Lo hago porque si una sola persona se decide a hablar después de leerme ya habré hecho mi parte. Y porque quiero que esa mamá sepa que no está sola y que al menos yo, la escuché”, expresó la actriz.

“Yo sufro de depresión. Desde mi adolescencia. No siempre estoy medicada pero hago terapia y entiendo que es algo con lo que tengo que lidiar para siempre“, reveló Allamand en su texto. “Para mí se presenta como un monstruo que me acecha, no me deja pensar bien y me quita la energía. Me invaden tristezas que no entiendo y me consumen ansiedades sin explicación”.

También señaló cómo influyó la emergencia sanitaria por el Covid-19 en su salud mental. “Durante esta pandemia me pegó fuerte. Tuve que volver a medicarme. Y tuve que lidiar con la culpa, porque cuando me pasa suelo sentir que no tengo derecho a estar así por lo privilegiada que soy. Que debiera poder sola. Que si yo me deprimo, que queda para quienes tienen menos”.

Finalmente, manifestó que “ahora estoy mejor. Me sigo tratando. Medito. Tengo días buenos y malos como todos. Busco vibrar alto. Pero la verdadera razón por la que estoy mejor es porque pedí ayuda. Y porque entiendo que lo que me pasa es una enfermedad real“.