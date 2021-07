Rodrigo Sepúlveda y Gabriel Boric conversaron al estilo del Pato Donald: Así fue el hilarante momento

Hace una semana el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, sorprendió cuando, durante una entrevista junto a Rafael Cavada, se puso a imitar al Pato Donald. El momento además de causar carcajadas en el estudio, rápidamente se transformó en viral llenándose de comentarios en redes sociales.

¡Boric lo hizo otra vez!

Nuevamente el candidato se transformó en la caricatura, pero esta vez durante una entrevista para Mega Noticias. El periodista Rodrigo Sepúlveda le mostró a Boric un extracto de un video de Instagram, en el cual se aprecia a la autoridad despidiéndose con la voz del personaje.

Bajo este contexto, Boric mencionó que su capacidad de transformar la voz a la del Pato Donald la aprendió en segundo básico, y que saca a relucir su talento solo algunas veces. “De hecho me retaron, me dijeron que no lo haga en la tele porque es muy poco presidencial”.

Ante el comentario del candidato, Sepúlveda respondió “y qué pasa por ejemplo si yo te hago…” transformando su voz a la del mismo personaje. En ese instante hubo un intercambio de frases consumidas por el timbre de voz del Pato Donald, causando el asombro de Gabriel y posteriores risas entre ambos y personas en el estudio.

Por si fuera poco, finalizado el momento caricaturesco, Sepúlveda le enseño a Boric otro video de Instagram, en al anterior el representante se encontraba boxeando, lo que dio paso a que el periodista extendiera sus manos y le pidiera al candidato que le golpeara las manos.

Revisa el hilarante momento aquí:

Lo único mejor que un Pato Donald son dos Pato Donald en pantalla.@gabrielboric @rodrigosepu#AlertaBoric — Lucas Castillo Montt (@lucascmxd) July 10, 2021

Imagina a Boric dando permiso a la parada militar con la voz del Pato Donald — Francisco Henriquez Bustos (@fran_Henriquezb) July 10, 2021

Propongo que cuando @gabrielboric sea Presidente, haga sus puntos de prensa y la cuenta pública del 01 de julio con voz del Pato Donald https://t.co/ZDgqDuKKqd — Ignacio Cárcamo 🏳️‍🌈 (@_ignacioo_) July 10, 2021