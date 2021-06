“Me denunciaron”: Antonella Ríos reveló que tuvo una “mala experiencia” por culpa de Tinder

En un reciente capítulo de Podemos Hablar, la actriz Antonella Ríos reveló que tuvo una muy mala experiencia en Tinder, una de las aplicaciones de citas más populares del último tiempo.

Según le contó a Julián Elfenbein y el resto de los invitados, “me metí a Tinder y la gente no me creía que era yo, y me denunciaron, y me lo cerraron”.

En seguida, Joche Bibbó le explicó que para que eso no pase, debe verificar su cuenta, pero esto no tuvo resultados para Antonella, ya que seguían sin creer que era ella.

Tras revelar esta situación, Ríos aseguró que se hará otra cuenta. “Me voy a hacer de nuevo uno, porque hablaron del tema y se me abrió el apetito”, dijo, pidiéndole a la aplicación “que desbloqueen mi cuenta, porque no me puedo hacer otra con mi teléfono, porque me lo tienen bloqueado en la aplicación“.