Miguel Bosé tuvo dificultades para cantar “Te Amaré” y su voz preocupa a los fans

A Miguel Bosé le costó terminar de cantar “Te Amaré”, uno de sus más grandes éxitos, en el escenario de La Voz México, programa del que es coach. Sus problemas de voz se arrastran desde hace años, lo que ha generado preocupación entre sus fanáticos, pese a que siguen apoyándolo.

Mientras el mítico artista español interpretaba el tema en el programa de talentos, tuvo dificultades para alcanzar los tonos bajos, pese a que la canción completa fue modificada para que se adaptara a su condición vocal, quedando como una versión acústica.

Los problemas se notaron más al final de la interpretación, en la que finalmente debió hacer un juego con el coro para disimular. De todos modos, la actuación de Bosé fue muy aplaudida.

Si bien el registro de Miguel Bosé siempre se ha caracterizado por ser grave, lo cierto es que con el avance del tiempo su voz se ha deteriorado. A esto se suman los excesos en su juventud, lo que expuso en un documental que se estrenó en abril, y así como sus problemas familiares.

Recordemos que el artista se separó de Nacho Palau, su pareja durante años, y hubo un litigio considerable por la custodia de sus cuatro hijos.

“Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe (…) cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”, expresó Bosé en entrevista con La Sexta.

De hecho, producto de sus problemas vocales, sumado al contexto de la pandemia del covid —de la cual Bosé ha sido crítico y ha generado controversia por sus dichos sobre la enfermedad—, el cantante no ha realizado giras ni conciertos y ha centrado sus labores en la televisión.

Revisa aquí la presentación de Miguel Bosé con “Te Amaré” en La Voz México: