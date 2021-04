Miguel Bosé sobre sus adicciones: “He llegado a consumir más de dos gramos de cocaína diarios”

Tras meses de silencio en redes sociales y no conceder ninguna entrevista en años con algún medio español, el cantante Miguel Bosé se sinceró con Jordi Évole, generando gran expectación desde que se vieron sus primeros adelantos.

La entrevista en Lo de Évole comenzó hablando desde su lado más vulnerable: la muerte de su madre Lucía Bosé, la perdida de su voz, su adicción a las drogas y por último su particular visión acerca lo que ocurre en el mundo en torno a la pandemia.

En definitiva, Bosé entregó fuertes declaraciones en medio de la controversia por su determinada postura negacionista, el manejo de su vida privada y sus mensajes con gran carga política.

Sexo y drogas

“He tenido años salvajes en los que descubrí la parte oscura que todos tenemos: drogas, sexo a lo bestia, sustancias”, explicó el cantante, detallando que aquello empezó una noche de fines de los 80 a causa de un desamor.

“Llamé a unos amigos de madrugada y les dije: “Quiero ir de fiesta”. Esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya, que me duró una semana; me salió baratísimo”, confesó.

Al mismo tiempo remarcó que hace siete años dejó todo tipo de drogas. El intérprete había llegado a consumir casi dos gramos diarios de cocaína, además de ingerir a la vez otras drogas como la marihuana y éxtasis: “Pensaba que era una parte necesaria, ligada a la creatividad“.

“Mi voz va y viene, su raíz es emocional”

La ruptura con su expareja Nacho Palau, luego de estar 26 años juntos, y el juicio por la custodia de sus cuatro hijos —Diego, Tadeo, Ivo y Telmo— han afectado enormemente al cantante.

“Bueno, no se llama familia, es una especie de acuerdo de convivencia que tienen dos personas que tuvieron una relación y que deciden seguir adelante con buen rollo para que los hijos de ambas partes puedan continuar creciendo juntos como lo que ellos pensaron desde el primer día que eran, hermanos”, expresó Bosé.

El intérprete afirmó también que el deterioro de su voz es la causa principal de sus problemas. “En un buen día sí puedo cantar una canción” (…) Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”.

“Mi madre no murió de coronavirus”

Con firmeza y cierto fervor al final de la entrevista, Miguel Bosé comentó que no le importa la lluvia de críticas que le han llegado por sus dichos, asegurando que es él quien está bien informado frente al “rebaño de crédulos” que no se dan cuenta del alcance de la supuesta conspiración.

“La verdad no se sabe, o se ha quedado sin saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa (…) van a caer uno detrás de otro”, sostuvo.

En la entrevista, uno de los temas centrales fue su relación con su madre y qué ha supuesto para él su muerte. Sin embargo, se negó de hablar en profundidad del asunto.

“Mi madre se murió de otra cosa, que no quiero hablar aquí, porque sería interminable y serían cosas terriblemente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre. A mi madre se la sedó hasta la muerte, como se le solía hacer a todos los ancianos“, relató.

Además manifestó que “si estuviera viva estaría plantándole cara a esta farsa”.

Un dato sensible marca el clímax de la entrevista cuando da a conocer que tuvo que despedirse de ella por teléfono: “Nunca pensé que la iba a perder, la verdad”, volviendo a insistir que su madre no tenía coronavirus: “Mi madre no se murió de Covid y eso tiene que parar ya”.

Asimismo, destacó que su madre tuvo una vida fantástica, plena y única, con su marido que amo hasta el último día de su vida, sus tres hijos y nietos.