MFEST confirma su edición 2026 en Matucana 100: artistas confirmados, música y fechas clave

El evento nació en 2013 y contará con destacados artistas el 17 de enero.

Una nueva edición de MFEST se confirmó para el 17 de enero en Matucana 100, donde se presentarán en vivo Rubio, Ela Minus y chicarica. El evento busca llegar a audiencias interesadas en nuevas tendencias, propuestas musicales, diversas y contemporáneas.

Rubio aterriza con nuevo material del que ya conocemos “Voy Creciendo”, primer adelanto de su próximo álbum, y que en los próximos días estrenará “Nuestra Canción”, otra muestra de este trabajo. Recientemente la artista deslumbró con su sesión en Tiny Desk.

Ela Minus, artista colombiana de música electrónica, llegará de la mano de su más reciente disco “Día” trabajo donde se afianza como liricista y cantante. Su propuesta en vivo es una experiencia sensorial, donde lo visual juega un papel muy importante.

Para cerrar, la banda nacional Chicarica, quienes se encuentran por estos días de gira por México, harán un recorrido por su aplaudido disco debut “Arde Lento”, y su segundo LP estrenado en mayo de este año “Invierno en la Playa”.

Fiesta MFEST

Una vez terminados los shows de Ela Minus, Rubio y Chicarica, la explanada de Matucana 100 se convertirá en una gran pista de baile al aire libre, para una fiesta a cargo de Aerobica.

La noche será encabezada por Paula Tape, chilena que reside con gran éxito en Europa, donde hoy es uno de los nombres principales de la escena electrónica global.

Las entradas se pueden adquirir en Ticketplus.

