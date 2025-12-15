“No creo que Chile se haya convertido en un país de derecha”: el análisis del senador Núñez (PC) tras derrota de Jara / Leonardo Rubilar

Durante la mañana de este lunes, en conversación con ADN Hoy, el senador del Partido Comunista y jefe estratégico de la campaña de Jeannette Jara, Daniel Núñez, abordó el resultado de la segunda vuelta presidencial, que terminó con la victoria de José Antonio Kast como presidente electo.

En ese contexto, Núñez reconoció que “ esto es una derrota inapelable . No hay ningún tipo de relativización de eso. Es un porcentaje más bajo que el que hemos obtenido históricamente como progresismo, pero este porcentaje se da en el contexto de algo que tampoco habíamos vivido antes, que es el voto obligatorio”, señaló.

Sin embargo, a su juicio, con voto voluntario, el desenlace pudo haber sido distinto: “Probablemente, el resultado hubiese sido más estrecho”. “Fue un resultado digno. Para nosotros lo peor era haber bajado del cuarenta por ciento. En algún minuto corrimos ese riesgo en la segunda vuelta, y hay que destacar que llegamos a más de cinco millones doscientos mil votos”, afirmó.

“Yo no creo que Chile se haya convertido en un país ideológicamente de derecha. Lo que ganó fue la habilidad que tuvo el candidato de la ultraderecha de instalar esta idea de actuar con emergencia frente a los problemas de seguridad ciudadana, asociados a la migración irregular y a la delincuencia. Ese mensaje fue el que primó”, explicó.

En esa línea, reconoció falencias del propio sector. “Como izquierda, y yo me hago cargo también con mi responsabilidad en la conducción de la campaña, no fuimos capaces de ofrecer una alternativa creíble en términos de cómo resolver estos problemas de seguridad ciudadana, que han destacado mucho en los últimos dos o tres años”, sostuvo.

“Fue una candidata impecable”

Consultado por las responsabilidades tras la derrota —y ante las críticas que apuntaron incluso al Presidente Gabriel Boric— Núñez fue enfático en defender a la ex candidata. “El compromiso y la honestidad del trabajo que realizó Jeannette Jara fue enorme. Fue una candidata impecable, legitimada por una primaria. Tengo la convicción de que, sin Jeannette Jara, el resultado hubiese sido más adverso”, dijo.

“El Gobierno del Presidente Boric ha hecho un esfuerzo tremendo. Los resultados en reconocimiento ciudadano no son los que esperábamos y eso obviamente repercutió, pero no son los responsables de esta derrota electoral. Los responsables somos quienes estuvimos coordinando y conduciendo la campaña”, concluyó.