“No puedo creerlo aún”: Savka Pollak contó que su hija sufrió un accidente y deberá ser operada

Hace algunas horas Savka Pollak contó en sus redes sociales que su hija Laura, de 5 años sufrió un accidente en su hogar que requerirá una operación.

La comunicadora relató en Instagram que estaba preparando algo para comer cuando escuchó un ruido. “Sentí un golpe, nada fuerte, era un salto desde un sillón bajo al suelo, pero el llanto fue diferente. Por suerte estaba acompañada y, sin moverla, la miré y me di cuenta rápido de que algo andaba mal con su codo, estaba fuera de su lugar“, contó Pollak quien le amarró un pañuelo para sostenerlo.

“Llegamos donde el doctor que a penas la vio me dijo que la cosa no era tan sencilla”, relató. “Fue terrible sacar la radiografía, le dolía. La enyesaron y eso calmó su dolor bastante”, continuó Savka. No obstante, el diagnóstico no era simple: “Se había fracturado y debía operarse”.

“No puedo creerlo aún”, confesó Savka quien viajó en ambulancia junto a su hija para ser trasladada a otro centro médico en donde quedó hospitalizada en espera de la intervención. “Sentí mucha pena, miedo y a la vez gratitud por haber estado ahí en ese momento”, dijo.

“Casi no dormí y ya temprano fui a dejarla al pabellón. Espero todo salga bien y la chica mejore pronto”, reflexionó la comunicadora que envió un mensaje a las madres que han pasado situaciones similares a la suya.