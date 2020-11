“Que abran todos los colegios”: Savka Pollak abre el debate con relato personal sobre la maternidad en pandemia

Una reflexión de Savka Pollak ha generado polémica durante las últimas horas. Se trata de un texto expuesto por la modelo de 47 años en sus redes sociales, en donde se refiere a la maternidad en época de pandemia.

“Me acompañó a todo lo que tuve que hacer, desde reuniones, visitas. Harto movimiento y eso además coordinado con sus clases on line que se han hecho bien difíciles. Más a mí que a ella por cierto”, continuó y agregó que la menor suele aburrirse en dichas instancias. “La semana pasada me quede sola con la cría chica, sin ayuda”, comenzó el relato de Facebook acompañado con la fotografía de la menor de sus cuatro hijos., continuó y agregó que la menor suele aburrirse en dichas instancias.

“En una reunión quiso ir al baño y se demoró tanto que la otra persona se tuvo que ir, también le ‘bajó la maña’ justo cuando estaba por zoom en otra tremendamente seria sin lograr concentrarme”, añadió. “En algunos momentos realmente me angustie de poder dar el ancho para todo”, se sinceró la comunicadora quien explicó que además debió cumplir con quehaceres como lavar ropa y cocinar.

Tras exponer esta situación, Savka realizó una petición que desató la polémica en redes sociales: “Está muy difícil trabajar. Que abran todos los colegios… los niños están sobrepasados al máximo”.

“No puedo pedir que vaya al baño más rápido, que se congele cuando uno necesita, que anden de un lado a otro con uno sin cansarse. Los críos necesitan sociabilizar y las mamás necesitamos recuperarnos después de meses sin poder generar ingresos”, dijo.

“Realmente me conmueve ver cómo parte a todos lados conmigo, da su mejor esfuerzo, andamos con bolsos de cosas para pintar, patinetas en fin. Yo también modifiqué y busqué lugares más apropiados para reuniones que me permitieran concentrarme y ella pudiera jugar y así no adaptamos”, continuó.

En el relato, Savka además contó que ha recibido un poco de apoyo de otras mujeres, aunque también algunas pocas críticas. “La mayoría siendo empáticas y colaborando, porque una sonrisa de ‘está bien, tranquila’ se agradece”, expresó Pollak quien invitó a sus seguidoras a contar sus experiencias.

Sin embargo, esta publicación no cayó bien en redes sociales. “Me encantaría que mi hija pudiera ir al colegio, sociabilizar, aprender con sus compañerxs… pero más me gusta saber que ella no se va a contagiar”, respondió una usuaria. “Me parece irresponsable que pidas abran los colegios porque un día estuviste sola con una hija. ¡Hay pandemia!”, expresó otra seguidora de Savka. “Qué falta de empatía de tu parte al decir que vuelvan las clases en medio de una pandemia, considerando la realidad (que no es la realidad de tu niña) de los niños que van a un colegio donde los cursos tienen más de 40 niños en un espacio muy reducido y por último los profesores no somos tus nanas, el colegio no es una guardería”, añadió una profesora.

Hay que recordar que Savka Pollak tiene cuatro hijos, de los cuales Laura es la menor, con 5 años. Los otros tienen 23, 19 y 18.