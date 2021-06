Kanye West e Irina Shayk desataron rumores sobre posible romance tras un viaje de cumpleaños a Francia

A tan sólo cuatro meses desde que Kim Kardashian le pidiera el divorcio a Kanye West, circulan versiones sobre una nueva relación del rapero, nada menos que con la ex de Bradley Cooper, Irina Shayk.

Tras publicarse una serie de fotografías por parte del medio Daily Mail, de las vacaciones de las estrellas en Francia, es que nacieron los rumores de un romance.

En sus vacaciones por el campo, fueron vistos hospedándose en un lujoso hotel boutique de 600 acres, bastante valorado por distintos artistas y celebridades. El Villa La Coste, telón de fondo para esta supuesta escapada, cuenta con una bodega orgánica, spa, tres restaurantes y un centro de arte.

Según testigos citados por E! News, las celebridades se estaban tomando fotos el uno al otro, junto con retratar las esculturas del lugar. Además, agregaron que se veían bastante felices y relajados, y que eran solo ellos y algunos amigos más.

La reunión se produjo sólo 24 horas después del cumpleaños número 44 del rapero, y pese a que este año no lo celebró junto a sus antiguos suegros como acostumbraba, las diferentes muestras de afecto de la familia Kardashian se dejaron notar. Mientras Khloe Kardashian lo mencionaba como “su hermano de por vida”, Kim expresó que “te quiero de por vida”.

Los rumores tras el supuesto nuevo amor de West, puede significar una gran sorpresa para los fanáticos que han visto a la madre de cuatro niños luchar con su divorcio en Keeping Up with the Kardashians. Siendo esta además, la primera salida publica del artista con una mujer que no sea Kim, en medio de todo el contexto de su separación

Por su parte, Irina se separó de Bradley Cooper en 2019 después de cuatros años junto sy una hija. Pese a que siempre han mantenido en privado su relación y vida familiar, la super-modelo oriunda de Rusia, compartió un poco sobre cómo han llevado su separación en cuanto a su pequeña hija.

“Cuando estoy con mi hija, soy 100 por ciento madre, y cuando ella está con su padre, el 100 por ciento su padre. La co-paternidad es la paternidad”, sostuvo Shayk.

En tanto, los representantes de ambos no se han mencionado en cuanto a las especulaciones que los relacionan en un vinculo amoroso.