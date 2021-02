¡Se acabó! Kim Kardashian inició los trámites de su divorcio de Kanye West

La socialité y estrella de televisión Kim Kardashian comenzó los trámites de divorcio del que fuera su esposo, el rapero Kanye West, tras siete años de matrimonio, de acuerdo a TMZ.

Los rumores del quiebre entre ambos llevaban arrastrándose hace algún tiempo, luego de que la celebridad fuese vista sin su anillo de casada, mientras que Kanye habría pasado la navidad en su rancho de Wyoming, donde lleva viviendo desde hace algunos meses, muy lejos del resto de su familia en Calabasas.

Una fuente cercana confirmó que ambos están tratando de llevar la separación lo más amistosamente posible. Kim habría contratado a la abogada especialista en divorcios mediáticos, Laura Wasser, para llegar a un acuerdo privado de custodia compartida que priorice el bienestar de sus cuatro hijos: North, de siete años; Saint, de cinco; Chicago, de tres; y Psalm, que cumplirá dos años en mayo, ya que ambos quieren ser parte de su crianza, postura con la que West también está de acuerdo, aunque de momento tendría las visitas a los niños restringidas.

“Kim ha dejado en claro que Kanye puede hablar con sus hijos cuando quiera“, dijo un portavoz a la revista People, “ella nunca ha amenazado con mantenerlo alejado de los niños. Solo requiere que no les haga daño. Kanye puede hacer videollamadas con los niños en cualquier momento que quiera, aunque lo hace en pocas ocasiones“.

A pesar de que ambos firmaron un acuerdo prenupcial de separación de bienes, ninguna de las partes lo habría impugnado hasta el momento. Es más, la pareja estaría buscando llegar a un acuerdo de liquidación de propiedades respecto a los numerosos inmuebles y bienes que adquirieron durante su matrimonio.

El comienzo del final

La pareja comenzó siendo mejores amigos durante años, relación que quedó documentada en el docureality de la familia, Keeping Up with the Kardashians, antes de casarse en una boda de cuento de hadas en Italia en mayo del 2014, después del nacimiento de su primera hija, North. Y no habría sido hasta mediados del 2020 que la relación se habría vuelto complicada entre ambos.

En medio de su campaña presidencial, West comenzó a postear una serie de tweets en contra de su esposa, donde señalaba que quería divorciarse de ella antes de que lo encerrara igual que en la película ¡Huye!, donde un hombre afroamericano es secuestrado y atrapado por la familia de su novia blanca, y refiriéndose en muy duros términos en contra de todos los Kardashian.

Ante eso, Kim solo publicó una declaración escrita a través de Instagram donde pedía compasión y comprensión para su esposo, a quién describió como una persona “brillante, pero complicada”. Cercanos a la pareja señalaron que ese habría sido el punto donde Kim quería divorciarse, pero que no lo habría hecho por el difícil momento que estaba atravesando el rapero tras la muerte de su madre, sumada a la presión y el aislamiento aumentados por su trastorno bipolar.

Ella sentía que era cruel terminar su relación cuando él no estaba bien.

“Kim no quiere hacerle daño. Simplemente sabe que ya no puede estar casada con él. Él es muy consciente de que ella ha sido una buena esposa. Todavía la ama mucho. Pero lo comprende“, declaró una fuente cercana a la revista People.

Al final, incluso si intentaron darse otra oportunidad mediante unas vacaciones familiares en República Dominicana, las diferencias entre ambos se habrían vuelto irreconciliables. “Simplemente no tienen los mismos intereses cuando se trata de su futuro como familia“, indicó el portavoz. “Kim Kardashian siempre ha apoyado públicamente a su marido y también lo ha hecho ante su familia. Estuvo a su lado en un momento en el que pocas esposas habrían hecho eso”.

“Hay muy pocas esperanzas de reconciliación“, continuó. “Tendría que ser un milagro. Pero Kanye cree en los milagros“.