Corte de luz afectará sectores de cinco comunas de la RM este sábado

Este sábado 20 de diciembre, diversos sectores de la Región Metropolitana enfrentarán cortes programados de electricidad, según informó Enel Distribución. La medida busca reforzar la calidad del servicio mediante labores de mantención y optimización de la infraestructura eléctrica.

Las interrupciones afectarán a zonas específicas de las comunas de Lampa, Huechuraba, Independencia, Lo Prado y Pudahuel, sin comprometer la totalidad de cada una. De acuerdo con la empresa, los trabajos podrían extenderse por hasta seis horas, dependiendo del sector intervenido.

Desde Enel señalaron que este tipo de cortes se informa con anticipación para permitir que los usuarios puedan organizar sus actividades y minimizar las molestias. Además, explicaron que estas acciones también permiten la conexión de nuevos clientes al sistema eléctrico.

El detalle actualizado de los sectores afectados puede revisarse en el sitio web de la compañía, donde se encuentra disponible un mapa interactivo con las interrupciones programadas.