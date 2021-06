Messi, Di María y hasta Enzo Pérez: los memes y comentarios desde Argentina tras el empate frente a Chile

Tras el empate a uno entre Chile y Argentina, en un partido válido por las Clasificatorias a Qatar 2022, los memes y comentarios de una y otra hinchada no se hicieron esperar. No sólo los fanáticos de La Roja hicieron lo suyo, sino que también hubo arte y risas por parte de los “albicelestes”.

El que más acaparó protagonismo fue Lionel Messi, quien tuvo un fuerte respaldo en el termómetro de las redes sociales trasandinas. Aunque claro, no todo fue alegría, puesto que además del penal, también se recordó aquel tiro libre que derivó en un palo, lo que pudo cambiar la suerte del conjunto argentino.

Por otra parte, Ángel di María se llevó gran parte de las críticas -en forma de memes- debido a su bajo desempeño en el encuentro en Santiago del Estero. También le echaron en cara los logros que ha obtenido junto al París Saint Germain, lo que claramente contrasta con esta reciente actuación.

La barra tuitera de Argentina sacó a colación la figura de Enzo Pérez. El volante, quien se encuentra descansando, seguirá siendo recordado por haber oficiado de arquero de River Plate en el cotejo ante Santa Fe. En la opinión de algunos hinchas, debió regresar al arco para este partido…

Cabe señalar que el próximo compromiso de la selección del país vecino será frente a Colombia, en calidad de visita.

Revisa aquí los mejores memes y comentarios de los argentinos sobre el partido frente a Chile:

Argentina si Di María no nacía pic.twitter.com/0k8bdOON4C

me llegas a decir que messi no sabe jugar,mirate este video,vos no sabes jugar pic.twitter.com/mSj2Jfw2su

— mai🇦🇷 lvs delf; au (@maii_tomlinson) June 4, 2021