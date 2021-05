“Eres todo para mí”: hija de Emeterio Ureta publicó fotos familiares inéditas en el cumpleaños de su papá

Este domingo, Emeterio Ureta estuvo de cumpleaños y su hija Tita le hizo un regalo muy especial. Además de un cariñoso saludo por escrito, la periodista compartió una serie de inéditas fotografías familiares.

En algunas aparecen padre e hija en distintas situaciones. Incluso la joven de 29 años se muestra con su disfraz de Blancanieves cuando era niña, mientras su padre posa junto a ella, vistiendo una chaqueta de cuero.

“Feliz cumpleaños. Eres todo para mí. Gracias por existir. Te quiero mucho. El resto, te lo digo todos los días, tú sabes”, escribió Tita en la publicación, en la que recibió numerosos saludos dirigidos al denominado “Marqués del Arrayán”.

En conversación con el programa De tú a tú, capítulo que se emitió a fines de abril, Isidora “Tita” expresó sobre su padre que “todo lo que soy hoy en día es por esta figura paterna que tengo, nada más. Creo que mi papá hizo que valorara otro tipo de cosas, que me desarrollara de una manera muy distinta como mujer”.

“Viví toda la vida con puros hombres, entonces eso me hace desarrollarme distinta. Me acuerdo desde chiquitita que hacía pipí parada, como ellos”, recordó.

También le teme a un eventual fallecimiento de su papá. “No me puedo imaginar, siento que el día que no lo tenga se me va a ir todo a las pailas. Sí, es todo para mí“, manifestó.

En tanto, el empresario de ahora 76 años afirmó que “mi hija es todo. Son mis ojos, es todo. Yo la molesto todos los días, la llamo todos los días. Voy a su casa y le ordeno los calzones, los que están sucios se los pongo en la lavadora. Voy a su casa a verla, cuando no está la llamo por teléfono, ¿quién le riega las plantas?, yo”.