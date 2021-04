“Tita” Ureta sobre su padre Emeterio: “El día que no lo tenga se me va a ir todo a las pailas”

La periodista Isidora “Tita” Ureta se refirió a su padre, Emeterio Ureta, donde confesó: “el día que no lo tenga se me va a ir todo a las pailas”.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, el llamado “Marqués del Arrayán” abrió las puertas de su casa y contó sobre la estrecha relación que tiene con la joven de 29 años.

“Mi hija es todo. Son mis ojos, es todo. Yo la molesto todos los días, la llamo todos los días. Voy a su casa y le ordeno los calzones, los que están sucios se los pongo en la lavadora. Voy a su casa a verla, cuando no está la llamo por teléfono, ¿quién le riega las plantas?, yo”, contó el empresario de 75 años.

Por su parte, la comunicadora expresó: “Todo lo que soy hoy en día es por esta figura paterna que tengo, nada más. Creo que mi papá hizo que valorara otro tipo de cosas, que me desarrollara de una manera muy distinta como mujer. Viví toda la vida con puros hombres, entonces eso me hace desarrollarme distinta. Me acuerdo desde chiquitita que hacía pipí parada, como ellos”.

Qué es lo que más le preocupa de su papá, le preguntó Martín a la periodista. Ella respondió: “Que se vaya de este mundo. No me puedo imaginar, siento que el día que no lo tenga se me va a ir todo a las pailas. Sí, es todo para mí. No lo digo mucho y mi papá es más cariñoso conmigo que yo con él. Yo soy como más fría, porque él es bueno para tocar, para darme besos todos los días pero mi vida está entorno a mi papá”.

Cárcamo le pregunta a la joven por qué cree que no tiene choques con su padre, a pesar de ser tan distintos. “Porque yo creo que he aprendido a que todos somos distintos y no hay una verdad en la vida. No es como yo piense tiene que ser, y que hay que mirar de alguna manera así a la sociedad hoy en día, sino que todos pueden tener la razón (…) No voy a pelear con las personas en la vida porque piensan distinto a mí”, dijo.

“Con mi papá quiero vivir momentos bonitos, ya no quiero ponerme a discutir, quiero disfrutar de las cosas simples. Mi papá piensa muy distinto a mí, o sea se presentó ahora a candidato a constituyente… yo no sabía si era broma o era verdad”, agregó.

De los desaciertos que ha cometido Emeterio, “Tita” recuerda, entre otros, cuando fue captado llevando a un trabajador en el pick-up de la camioneta. Un momento que fue complejo manejarlo porque a Emeterio le cuesta mucho quedarse en silencio, pero a pesar de todo, siempre le hace caso a su hija.

De igual forma, Tita confesó: “Yo era súper celosa desde chiquitita, siempre lo digo, y creo que es un grave error que cometí y he aprendido mucho de eso… Porque me hubiese gustado que hoy día mi papá tuviese pareja“.

Al mismo tiempo, la también conductora de TV señaló que recibió burlas mientras estudiaba por culpa de las locuras del empresario. “Me acuerdo en segundo básico, la portada de La Cuarta era mi papá dándose un beso con la Licenciada Tetarelli (Noelia Arias)… Iba bajando por el colegio y me gritaban: ‘¡Licenciada!’, a mí…¡Tetarelli!”, sentenció.

Martín les muestra un saludos de Emilia Daiber, amiga de Tita, quien confirma el lazo indestructible que tiene padre e hija. Tras el video, Isidora reveló que su padre, Emeterio, fue el vedeto en la despedida de soltera de Emilia.