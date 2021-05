¿Y qué pasó con su rostro? Zac Efron reapareció en las redes tras polémica por supuesta “operación”

Hace algunas semanas, a fines de abril, Zac Efron causó un fuerte revuelo en las redes sociales tras conocerse una imagen de él en el “Earth Day! The Musical” un video exclusivo para usuarios de Facebook Watch. Allí, la exestrella de High School Musical aparece con el rostro totalmente cambiado, con los pómulos marcados, lo que insinuó una presunta cirugía estética.

Luego de una serie de comentarios en las redes sociales, especialmente de quienes crecieron junto a él, el actor reapareció en las redes sociales, sin aludir a la controversia.

Allí surgieron nuevamente las dudas, ya que no lucía los pómulos marcados, sino un semblante más relajado y natural, lo que desharía los rumores en torno a un presunto tratamiento facial.

Estas son las fotografías que Efron publicó en su Instagram, en su visita al Museum of Old and New Art, de Tasmania.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales y muchos seguidores mostraron su “alivio” al ver a su ídolo con un rostro más cercano a las proporciones de la realidad.

Zac Efron con rostro perfecto por si traían pendiente pic.twitter.com/E5CADbVHbt — Bianca (@biancaesparza17) May 20, 2021

Las personas que se burlaron del físico de Zac Efron hace unas semanas no deberían gozar del privilegio de ver esta foto. pic.twitter.com/5us6Vdd2Yk — Bibi (@naavAVN) May 20, 2021

Yo después de ver la nueva foto de zac efron con su carita de Dios griego pic.twitter.com/H7nDthjEcB — αпα ρασℓα ❀ (@Equissoypao_) May 21, 2021

Zac Efron remediando el susto que nos dio. pic.twitter.com/aXMRQecHRj — 𝓟 (@_Inefable_23) May 21, 2021

¿ahora si ya aman otra vez a Zac Efron? Cuanta traición veo. pic.twitter.com/uxrZW5W1LZ — Lu💛 (@Lu_SaAg) May 21, 2021