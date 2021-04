¡Irreconocible! Zac Efron sorprendió con radical cambio en su rostro y desató ola de memes

Muy atrás quedaron los tiempos en que Zac Efron se hizo conocido por su papel protagónico en la saga High School Musical. Aquel joven “chico Disney” hoy ya tiene 33 años y hace un tiempo ha comenzado a explorar nuevas facetas como el activismo medioambiental.

De este modo, es que en 2020 estrenó su documental Down to Earth with Zac Efron en Netflix, donde lo acompañamos en un recorrido por el mundo tras ideas ecologistas, promoviendo la consciencia con el planeta y la vida sustentable.

Bajo esta misma línea, la mañana del jueves, conmemorando el Día de la Tierra, Efron se volvió tendencia en redes sociales debido a su extraña apariencia, en el “Earth Day! The Musical” un video exclusivo para usuarios de Facebook Watch.

Del evento también, fueron partícipes grandes artistas como Justin Bieber, Maluma y Steve Aoki. Sin embargo lo que más destacó y se ubicó en el Trending Topic de Twitter fue el nuevo rostro del actor.

“Diosito, sabes que nunca te pido nada, pero por favor que Zac Efron vuelve a ser guapo”, escribió @AndresSerafin_ en un Tweet. “Voy a demandar al cirujano plástico que le hizo eso a Zac Efron” fueron algunos de los comentarios en la red social, sugiriendo la posibilidad de una cirugía estética.

No obstante, hasta el momento el actor de Guardianes de la Bahia y Ted Bundy, no ha hecho comentarios al respecto descartando o confirmando intervención facial.

Por otra parte, posterior a su participación en el musical, el artista se limitó a compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram trabajando a la par con Girringun, una organización que lucha por la preservación del medio ambiente en Cardwell, Australia.

La publicación fue acompañada por unas palabras del joven actor. “Es el día de la Tierra. Me siento muy bendecido por tener la oportunidad de viajar y ver todas las cosas increíbles que las personas están haciendo por el planeta. Es un mundo hermoso, vamos a protegerlo” agregó Efron.