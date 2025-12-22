;

VIDEO. Pareja de influencers chilenos agrandará su familia gracias a Chayanne: el cantante les ayudó a tomar la decisión

Ahora el par está en la etapa de estudiar nombres para el nuevo integrante que se sumará a su hogar.

Alejandro Basulto

Instagram | Getty Images

Instagram | Getty Images

Nattaly y Sebastián, creadores de contenido chilenos que residen en Australia gracias al programa Working Holiday, suelen compartir en redes sociales momentos de su vida. Sin embargo, esta vez se volvieron tendencia por un desafío que terminó con la inesperada participación de Chayanne.

En uno de sus videos recientes, Sebastián Aguirre le preguntó a su esposa cuántos ‘likes’ necesitaba para aceptar la llegada de un perrito border collie australiano a la familia.

Y la respuesta fue clara: “Ay, el hombre intenso. Pues te voy a dar 45 mil likes y un comentario de mi cantante latino favorito: Chayanne“, dijo Nattaly Dalidet, sin imaginar que el reto se cumpliría. Enseguida, el influencer explicó el origen del desafío: “Tiene un trasfondo, porque dice que yo me parezco a Chayanne”. A lo que ella agregó: “Él se parece a Chayanne cuando era joven”.

Tres días después llegó la sorpresa: el artista comentó la publicación, que ya supera los 265 mil ‘me gusta’. “¡Ya quiero ver al nuevo integrante de la familia! ¡¡Esssso!!”, escribió el artista puertorriqueño, en línea con la frase viral “Aprobado por Chayanne”. Sebastián celebró el logro con entusiasmo: “¡Lo logramos! ¡Los amo, mi gente! Gracias por todo el apoyo. Viva Chile”.

Ante críticas por preferir un perro de raza, la pareja aclaró: “Nosotros vivimos en Australia no en Chile en este momento, acá en Australia tener un perro de raza no significa que lo compraste. De hecho, aquí nunca verás un perro wacho o de la calle, adopción y compra responsable van de la mano y la adopción es un proceso muy profundo y cuidadoso, pensado para asegurar hogares estables y definitivos”.

Adoptar aquí en Australia se lleva por organizaciones de rescate, etc. y la mayoría son perros de raza, queremos hacer crecer esta familia y darle todo el amor del mundo a lo que sería el nuevo integrante. En Chile también tenemos perritos que hemos rescatamos de la calle, para que no se piensen mal”, añadieron.

Finalmente, anunciaron que el nuevo integrante llevará un nombre inspirado en Chayanne: si es macho, será “Torero”, si es hembra, “Salomé”. Y desde cuenta como pareja, @nattandseb, expresaron: “¡Gracias infinitas a Chayanne! Yo creo que ya se va a aburrir de estos chilenos“.

Instagram

