Netflix confirma secuela de “Enola Holmes” y el regreso de Millie Bobby Brown junto a Henry Cavill

La exitosa película de Netflix “Enola Holmes”, que trata sobre una detective adolescente que es la hermana menor del icónico Sherlock Holmes, tendrá su segunda parte. Así lo confirmó la plataforma de streaming en sus redes sociales.

La secuela traerá de vuelta a Millie Bobby Brown como Enola y a Henry Cavill como su hermano Sherlock. La dirección nuevamente estará a cargo de Harry Bradbeer y el guion de Jack Thorne, basado en las novelas de Nancy Springer.

The sequel is afoot!

The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. 🔎 pic.twitter.com/7tsr1fbej2

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021