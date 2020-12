Millie Bobby Brown se puso a llorar por altercado con una fan y pidió respeto

Millie Bobby Brown, conocida por ser una de las protagonistas de Stranger Things, no lo estaría pasando nada de bien por culpa de una fan.

Según contó a través de redes sociales, todo ocurrió cuando se encontraba en un centro comercial con su madre.

Fue en ese lugar que una seguidora le pidió grabar un video en el que apareciera ella sola, mientras hacía las típicas actividades que se hacen en un mall, como si estuviese siendo paparazzeada, a lo que la joven no accedió.no lo está pasando bien por estos días, y todo sería por culpa de una fan.

“Le dije que no. ¿Por qué alguien va a querer que le hagan un video? Uno de mí, no de nosotras dos. Uno solo conmigo”, contó en el video.

Sin embargo, a la mujer no le importaron las palabras de Brown y siguió grabándola sin su consentimiento. Producto de esto, Millie le preguntó “¿Qué más quieres de mi? Soy un ser humano”, y lo que la desconocida respondió: “¿Entonces no puedo grabar a un ser humano?”.

“No puedes, sobre todo cuando te han dicho que no”, respondió Eleven.

Más adelante en el video, la intérprete pidió por favor que todos fueran más respetuosos y que entendieran que si ella pedía que no la grabaran, aquello se debía respetar, sin pedir explicación alguna.

millie bobby brown just posted on her instastory talking about how once again people forget that celebrities ARE human beings. no matter who they are you have to respect them and be kind, making someone uncomfortable it’s not cool. pic.twitter.com/76y1gEafmY

— thay 🦙 (@beingamaguire) November 30, 2020