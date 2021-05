Tea Time al ser detenido por segunda vez en fiesta clandestina: “La mirada de ella como policía es la más dulce de la noche”

“Lo que sí quiero decir es que la mirada de ella como policía es la más dulce de la noche“, así comienza el diálogo del músico Camilo Castaldi, más conocido como Tea Time, con la policía al ser sorprendido nuevamente en una fiesta clandestina en horario de toque de queda en su domicilio en Providencia, situación por la cual fue detenido como reincidente de infringir el artículo 318 del Código Penal.

El diálogo, al que tuvo acceso ADN, fue registrado por una de las cámaras corporales de los funcionarios de seguridad de la comuna que también acudieron al llamado realizado por los vecinos de Castaldi, cansados de los ruidos molestos.

En el registro además se escucha cómo el músico le dice a los efectivos de Carabineros que “en la mirada de los cascos, puedo ver a las personas en sus ojos, yo distingo las almas… (sic)”. Luego además asegura que “lo más importante es el respeto“.

Más tarde, explicó a los medios que estaban fuera del domicilio que “estaba de cumpleaños, estaba con mi polola y me siento un poco acosado. No entiendo por qué… me traen pa’ la casa ahora“.