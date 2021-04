Roman Reigns retuvo el Campeonato Universal ante Edge y Daniel Bryan en la segunda jornada de Wrestlemania

El pasado domingo concluyó la edición 37 de Wrestlemania, el cual dejó un fin de semana cargado de luchas y estadísticas que quedarán en la historia.

La cartelera abrió con el duelo entre Bray “The Fiend” Wyatt y Randy Orton, donde “La Víbora” se llevó la lucha. Una de las cosas que más llamó la atención fue la participación de Alexa Bliss, quien apareció sobre una caja de música cubierta de liquido negro, distrayendo al “Fiend” y provocando la victoria de Orton.

Posteriormente, Shayna Baszler & Nią Jax retuvieron los Campeonatos femeninos en parejas tras derrotar a Natalya & Tamina, mientras que Sheamus se coronó como el nuevo campeón de los Estados Unidos luego de derrotar al “Bro” Matt Riddle.

Uno de los buenos combates fue el que protagonizaron Kevin Owen ante Sami Zayn, el cual estuvo acompañado por el youtuber Logan Paul, sin embargo no pudieron evitar la victoria de KO.

Apollo derrotó a Big E y se proclamó como el nuevo campeón Intercontinental. Asimismo, el título femenino de Raw cambió de manos, luego de que Rhea Ripley venciera a la ahora excampeona de la marca, Asuka.

Finalmente, Roman Reigns retuvo el Campeonato Universal en una gran lucha ante Edge y Daniel Bryan, en la cual “El Jefe Tribal” recibió la ayuda de Jay Uso, logrando sobreponerse a sus rivales y haciendo la cuenta de tres a ambos luchadores.

Ahora, la compañía más importante de lucha libre se preparará para WWE Backlash, su próximo evento.

