Pareja de Patricio Araya y pesar tras su muerte: “Cuando me dijeron que podía ir a verlo entendí todo”

Este miércoles se confirmó el fallecimiento del destacado estilista Patricio Araya tras pasar un mes internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica por Covid-19.

Luego de trabajar con el elenco de la obra Orquesta de señoritas, al que también perteneció el fallecido Tomás Vidiella, Araya contrajo el coronavirus y su estado de salud empeoró rápidamente.

“Cuando supe que Pato era positivo, atiné a llevármelo a la casa, pero se agravó muy rápido. Sudaba mucho, estaba somnoliento y hablando mal. Lo internaron inmediatamente“, contó al diario Las Últimas Noticias Alejandro López, pareja del estilista hace 36 años y casado por el Acuerdo de Unión civil hace cinco.

“Tuvo altos y bajos, pero el virus arrasó con sus órganos, con su corazón, pulmón y riñón. Luego fue intubado y cada vez se puso más crítico”, relató López, quien se contagió de Covid-19 al igual que su pareja pero no presentó ningún síntoma.

“Cuando me llamaron, yo supe que estaba mal”, explicó el diseñador de vestuario sobre un contacto telefónico recibido este martes. “Cuando me dijeron que podía ir a verlo entendí todo, por el tono de voz, lo que pasaba. En ese momento me empecé a preparar”, relató.

“Nunca pude hablar con él porque siempre estaba en un estado de sedación, pero ayer (martes) le hablé y toqué sus piernas. Siempre tenía dolor de piernas por su trabajo, por pasar tanto tiempo de pie”, describió sobre sus últimos momentos con su pareja.

“Sus médicos me autorizaron a estar con él y estuve lo más que pude. En esos momentos uno se desahoga un poco y despedí al amigo de tantos años, a mi pareja de tantas cosas lindas”, añadió y enfatizó: “Tengo mucho que agradecerle, él fue muy bueno conmigo, me enseñó mucho”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Lopez (@alelopeztapia)

El estilista de 78 años falleció en la mañana de este miércoles y, cerca de las 13:30 horas, un grupo de personas se acercó a su peluquería en Las Condes para despedirlo junto a Alejandro. “Quería que se despidiera de su peluquería y fue mucha gente”, dijo sobre la despedida que incluyó flores rojas y blancas y una foto de “Pato”.

Respecto a su legado, Alejandro López recordó: “(Patricio) pasó por todas las divas, por todas las que te puedas imaginar. Para él nunca existió una mujer mal hecha. No existían mujeres feas. Cuando alguien le pedía parecerse a otra persona, él siempre decía ‘no, tú debes sacar tu propia belleza'”.

Finalmente, Alejandro agradeció la oportunidad de ver a su pareja por última vez: “Gracias a Dios me pude despedir”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Lopez (@alelopeztapia)

Hay que recordar que Patricio Araya comenzó su carrera en la peluquería en los años 60, años en los que alcanzó gran popularidad por su talento.