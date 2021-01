“Filo, voy a seguir bailando”: Daniela Castro respondió críticas tras subir un video musical en Instagram

Daniela Castro subió un video bailando a los Reels de su cuenta en Instagram y recibió duros comentarios, los que enfrentó a través de la misma red social. Hace unas semanas la chef fue tildada de “gordofóbica” por unas declaraciones respecto del “Body Positive” en sus stories.

Recientemente, la ganadora de MasterChef Chile publicó un video bailando al estilo de TikTok y recibió comentarios como: “No puedo con esto, procedo con la suicidación”, “Algo pasa con tu rostro “, “Menos ritmo que una puerta” y “El baile del funao”, haciendo alusión a la polémica anteriormente mencionada, por la que luego ofreció disculpas.

Tras las críticas,Castro respondió a través de sus stories: “Estoy viendo los comentarios que me dejaron en el Reels, gracias a todas por la buena onda y los que no, filo, voy a seguir bailando”.

Finalmente, la cocinera decidió cerrar el tema con una confesión relacionada a sus gustos por el género urbano, por lo que dijo: “Amo bailar. Baile mal o baile bien, según ustedes. Les juro que no me va afectar en lo mínimo lo que yo haga, porque me encanta bailar. Y mi sueño es ser bailarina de Daddy Yankee. Y filo, y bailo y bailo y bailo”.