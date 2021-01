Dani Castro se disculpó por sus dichos sobre el “body positive”

La cocinera fue tildada de “gordofóbica” y se convirtió en tendencia en Twitter. Además, otros influencers se refirieron a sus palabras.

Este lunes “Dani” ofreció disculpas públicas en la red social. “Primero, quiero pedir disculpas a todas esas personas que se pudieron sentir ofendidas por mi opinión“, comenzó escribiendo en sus historias.

“Después de reflexionar sobre este tema y las reacciones mis comentarios provocaron, quiero pedir disculpas si me equivoqué y no especifiqué que éstas (opiniones) se trataron por lo que yo estoy viviendo con mi cuerpo, mis cambios y mi historia“, señaló.

“No me expliqué bien y reaccioné impulsivamente al ver que alguien público hablaba de mí y concluía que al parecer yo tenía problemas“, dijo, sin mencionar el nombre de la persona.

“Es por esto que lo de informarse iba para esa persona que me expuso en público, y ya lo ha hecho con anterioridad, yo reaccioné metiendo a todos al saco, cuando la verdad no es así”, agregó.

“Fue la rabia e impotencia de que alguien estuviera hablando de mí con autoridad, y analizándome hace meses como un show de farándula, de si yo estoy bien o mal, de si hago mucho deporte o poco, que alguien estuviera haciendo eso conmigo, lo que no le gustan que hagan con ella, que es publicar y concluir que no estoy contenta con mi cuerpo, que estoy angustiada, que no me merezco. Eso me enojó, y en vez de pararle los carros a quien correspondía, se los paré a todo el mundo”, expresó.

“Muy mal meter a todas y todos en el mismo saco, muy mal generalizar por la desinformación de una. Por eso pido disculpas, ustedes no tienen la culpa de mi mala expresión cuando mi enojo era con una persona puntual”, sostuvo.

“Por eso, si alguien se sintió pasada a llevar de todo corazón mis más honestas disculpas”, concluyó Castro.

