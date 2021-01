“Es un ser humano excepcional”: Danna Paola habló de su cercanía con Sebastián Yatra y por qué lo incluyó en su disco

Recientemente Danna Paola estrenó su nuevo disco “K.O.”, el que fue lanzado de emergencia en las plataformas digitales luego de que se filtrara en la web de forma ilegal, un día antes de su estreno oficial. Es por ello que la cantante aprovechó de conversar respecto de las influencias del álbum, que incluyen a sus exparejas y su relación con Sebastián Yatra.

“Una separación duele, al final está lleno todo este álbum de varias relaciones, no solamente de una en específico, pero la última fue la que me hizo este ‘knock out’ de decir: ‘Se acabó, no más, no vuelvo a entregar mi corazón a nadie que no lo vaya a cuidar'”, afirmó la joven de 25 años en un live en sus redes sociales.

Si bien la artista mencionó en otras ocasiones que tenía “demonizadas” a todas sus exparejas, destacó por sobre todas ellas su relación con Eleazar Gómez, con quien estuvo seis años años y sufrió violencia física. El actor incluso fue grabado insultándola en público y durante 2020 fue encarcelado por intento de estrangulamiento.

Fue la vivencia de esta relación la que la llevó a tener una relación de amistad con Sebastián Yatra, a quien dijo que consideraba “un ser humano excepcional” y quien la acompañó durante el periodo de ruptura de esa relación.

“Es talentoso y me enseñó mucho. Me hace feliz que sea parte de este álbum y de este proceso tan importante, hablamos muchísimo de cosas y los amores, él entiende mucho el rollo loco mío del álbum”, declaró la actriz de Elite, desmintiendo las versiones que la acusaron de ser la responsable del término entre el cantante colombiano y la argentina Tini Stoessel.

A pesar de todos los percances, el disco de Danna Paola es un éxito y ya obtuvo la distinción Platino en Amazon Music, además de ser proyectado en el Times Square, en Nueva York.