“No hay competencia”: Danna Paola sobre su supuesta rivalidad con Tini

En una reciente entrevista con Teleshow, Danna Paola se refirió por primera vez a su supuesta rivalidad con Tini Stoessel.

Los rumores de enemistad entre ambas cantantes tienen que ver directamente con Sebastián Yatra, ya que muchos aseguraron que la mexicana fue la responsable del quiebre entre la argentina y el colombiano.

En la conversación, la exprotagonista de Élite aseguró que no tiene rivalidad con Stoessel, ya que para ella “la música no debe tener género, no hay competencia, no debe haber rivalidad entre nadie”.

“(Tini) se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije”, agregó, dejando en claro que no hay mala onda entre ambas.

Es más, la intérprete de “Mala fama” no descartó realizar una colaboración con la trasandina.

“Me encantaría. ¿Por qué no? Una de las cosas que más disfruto de estar dentro de la industria de la música es ver a todas estas mujeres maravillosas posicionándose en los charts, que es muy complicado”, dijo.