Pamela Díaz regresó a la televisión en Me Late: “Al final yo me pago mi sueldo”

Pamela Díaz volvió a la pantalla chica este viernes en el programa Me Late de TV+ y tras conocerse que Chilevisión no le renovó el contrato para el próximo año. Ya había adelantado que tenía ganas de seguir en la televisión, pese a que también recibe buenos ingresos como influencer.

Lo cierto es que “La Fiera” debutó durante esta jornada en el espacio que lidera Daniel “ExHuevo” Fuenzalida, aunque el contacto con el programa comenzó tres meses antes. Durante estos días, la modelo estará en modo “ensayo” con el equipo y estima que partiría oficialmente en enero.

Consultada por LUN sobre si hay un revival de la farándula dura, a propósito del término de programas como Intrusos, SQP y Primer Plano, Díaz señaló que “sí, pero una más amena y agradable. La gente no quiere discusiones ni peleas“.

“Con todo lo que ha pasado y todo el drama que existe no están los tiempos para la farándula dura“, afirmó. “Yo hace mucho tiempo dejé de hacer esa farándula y de estar peleándome con la gente. Hay que reírse más, también sirve para la salud”.

En ese sentido, agregó que “los 15 años que trabajé en farándula siempre le di la vuelta para que no fuese agresiva. Me reía de mí misma para que nos riéramos todos juntos. Esa farándula me acomoda. Cuando deba ser pesada, lo seré obviamente, pero cada vez menos”.

Por supuesto, explicó en qué consiste su modelo de negocio, en el que combina Me Late con su presencia en redes sociales: “El programa me da una remuneración base y yo me debo hacer el resto de mi salario buscando auspiciadores. Es un formato que hace tiempo se realiza en la tele y así puedes ganar más plata”.

“Imagínate te pagan 5 palos (millones), pero al final gracias a esta fórmula uno puede ganar, por decir algo, 20 palos. Todo gracias a los auspiciadores que tú, la animadora, llevaste al programa. Al final yo me pago mi sueldo y así está funcionando actualmente la tele“, subrayó Díaz.