Pamela Díaz: “Podría vivir de Instagram y me alcanzaría perfecto, pero amo la tele”

Este viernes, a través de un video, Pamela Díaz le comunicó a todos sus seguidores que no continuará en Chilevisión después del 31 de diciembre, ya que no le renovaron contrato. Más tarde, el canal confirmó dicha información. “Vienen cosas nuevas, uno nunca sabe lo que puede pasar”, fue parte de lo que dijo la modelo en la red social.

En entrevista con LUN, la figura televisiva hizo sus descargos respecto de lo que será su salida y también de lo que se vendrá para el próximo año. “Sabía que me iban a echar porque desde el estallido y luego el virus, yo no tenía mucho que hacer ahí“, sostuvo Díaz, quien no aparece en pantalla desde enero.

Su alto sueldo y la falta de proyectos, sumado a las exigencias de hacer un programa en vivo en este contexto, hicieron insostenible su permanencia en el canal. “Tenía unas ideas y pedí hacerlas, pero la prioridades son otras“, subrayó.

Respecto de cómo evalúa su 2020, la “Fiera” expresó que “fue un año bueno para mí. Y en mi estadía en el canal, logré hacer cosas que quería, que la gente me conociera más y con eso quedé feliz. Salí con pinche y por la puerta ancha“. Lo último, en alusión a la relación que tiene con el animador Jean-Philippe Cretton.

Sobre su futuro laboral, Díaz subrayó que “no le tengo asco al trabajo” y que se mantendrá en el mundo digital como creadora de contenidos —tiene un programa llamado Socias— y como influencer.

“Podría vivir de Instagram y me alcanzaría perfecto, pero amo la tele. Estoy disponible para cumplir con nuevos desafíos televisivos. Encuentro que es distinto poder mostrarse como uno es y llevar entretención desde la tele que desde Instagram”, sostuvo.