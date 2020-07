Joaquín Méndez se mostró llorando en su Instagram: “Me canse un poco de que siempre me tengo que mostrar feliz”

View this post on Instagram

Así me siento realmente hoy, me canse un poco de que siempre me tengo que mostrar feliz, esa presión de que siempre está todo bien, hoy estoy muy triste y si, extraño a mi familia, me siento un poco solo y no está saliendo todo bien o cómo lo diagramamos para q todo fluya. Estoy cansado de que nos mientan estoy furia por no poder hacer nada para cambiarlo o para alegrar a los que tengo alado. Odio el egoísmo con toda mi alma y se q también aveces lo fui, pero toda esta pandemia ya nos tiene a todos sacando lo peor, cuando el objetivo en la vida es venir a disfrutar de este Instante, con pequeñas cosas, cuando nos demos cuenta que somos Todos Uno, todo va a cambiar.