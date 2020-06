“Las mujeres transgénero son mujeres”: Daniel Radcliffe respondió a polémicos dichos de J.K. Rowling

El actor Daniel Radcliffe, conocido por interpretar a Harry Potter en la mágica saga del mismo nombre, respondió los polémicos comentarios que J.K. Rowling hizo hace algunos días sobre las personas transgénero.

A través del sitio Proyecto Trevor, una organización sin fines de lucro que apoya a las personas LGBTQ, el intérprete británico declaró firmemente que “las mujeres transgénero son mujeres”.

“Decir lo contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero, y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de salud, que saben más sobre este tema que Jo o yo”, continuó.

“Necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no hacerles más daño“, concluyó.