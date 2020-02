“Esa es la historia”: Marcelo Ríos entregó detalles de su beso con un hombre

El extenista nacional, Marcelo “Chino” Ríos, entregó detalles su confesión de haber besado a un hombre.

En conversación con La Tercera, se refirió al adelanto mostrado de Podemos hablar de CHV, donde dijo que “el hueón sabía dar besos”.

“Vamos a dejar clara la hueá. Todos piensan que salí del clóset y yo le puse un poquito de color en mi Instagram”, comenzó diciendo.

“Yo fui a un programa de televisión del Canal 11 y preguntaron si alguien le había dado un beso a una persona del mismo sexo. Yo sí lo hice, pero está fuera de contexto“, aseguró.

“Esto pasó cuando tenía unos 15 años y entrenaba en el Club Manquehue. Ahí se paseaba una mina y se sacaba fotos. Salí con ella y yo encontraba algo raro. Decía: ‘No puede ser, cómo tan mala cuea'”, relató.

“La cosa es que fuimos al Tequila y le preguntaba a mis amigos si era mina u hombre. Yo la veía bien. Luego, nos fuimos a un mirador que quedaba en el Saint George. Entre que trato de tocarla y no me dejaba, de repente, un beso, y le empiezo a sentir la barbita recién saliendo“, recordó.

“Prendo la luz, y el maquillaje corrido (…) Se baja y me dice con voz de hombre: ‘Pero Marcelo, tú sabís que yo era hombre, para qué te hacís el hueón‘. Esa es la historia”, afirmó.

“Me fui más asustado que la chucha. Llegué contándole a mi papá, a mi mamá. Casi como si me hubieran pegado el Sida. Ahora la cuento como chiste y ya han pasado muchos años”, expresó.

La homosexualidad

“Te lo digo de verdad, y soy criticado en muchas partes y por gente muy querida, no me gustan los homosexuales. Por eso, les puse ‘monopatín‘, para que no se sientan”, reveló.

“Ver a dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen”, sostuvo.

“Me llamó el pelao del Movilh (Rolando Jiménez) y me dijo que tenía que aprender de homosexualidad. ¡Qué se ha creído! Si es una opinión mía y puedo opinar lo que quiera. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal. No me gusta y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegas a una casa y ves dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo de cuatro años?”, planteó.

Al consultarle qué sucedería si su hijo fuera homosexual, respondió que “no voy a decir lo mismo que Kevin Hart, que se mandó una declaración muy fea hace unos años y lo criticaron mucho y lo vetaron por haber respondido a esa misma pregunta”.

“No lo sé, es un tema súper fuerte. Tengo uno, un hombre, y trato de criarlo como hombre. Como soy yo. Pero si sale monopatín, qué voy hacer; tendré que aceptarlo como es, si es mi hijo“, indicó.

Concluyendo que “ojalá no sea así, porque no estoy preparado. No estoy listo para ver a dos hombres juntos, ni menos a mi hijo con un hombre. Es una pregunta dura, difícil”.