Chino Ríos confesó haber besado a un hombre en adelanto de “Podemos Hablar”

El extenista Marcelo “Chino” Ríos realizará diversas confesiones en Podemos Hablar de CHV, programa que se encuentra en un “receso de verano“.

Según mostró un adelanto del próximo capítulo, el exdeportista reveló sin tapujos que besó a un hombre.

El mismo Chino declaró que sí tuvo un acercamiento con una persona de su mismo sexo, donde aseguró que “el hueón sabía dar besos“.

De igual forma, se refirió a sus relaciones amorosas, aludiendo a sus matrimonios con Kenita Larraín y Giuliana Sotela.

“Si me pongo a pensar, me he casado con cada loca“, expresó. También dijo que ha sido infiel en varias ocasiones.

Hasta ahora se desconoce la fecha en que se emitirá el episodio, pero se espera que sea en marzo, cuando se estrene una nueva temporada del espacio.

De igual forma, participarán en el espacio otros cinco invitados: Juan Carlos “Pollo” Valdivia, Solange Lackington, Francini Amaral, Flavia Medina y Rodrigo Wainraihgt.

Revisa aquí el momento: