Carlos Alcaraz se impone a Rublev para sumar su primer triunfo en las ATP Finals

Este miércoles, Carlos Alcaraz logró otro hito en su promisoria carrera tras conseguir por primera vez una victoria disputando las ATP Finals, el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

En Turin, el actual 2 del mundo debió sacudirse de la derrota en el debut ante Alexander Zverev para enfrentarse al cinco del escalafón planetario, Andrey Rublev, que venía también de perder ante Daniil Medvedev.

El primer set fue muy parejo entre ambos, pero Carlos Alcaraz logró el quiebre decisivo en el undécimo game para llevarse el primer set por 7/5. Luego, con un temprano rompimiento en el comienzo del segundo parcial, el hispano pavimentó el 6/2 que le permitó eliminar al ruso del torneo.

Carlos Finding His Mojo 🪄@carlosalcaraz secures his first #NittoATPFinals win defeating Rublev 7-5 6-2! pic.twitter.com/MgkARqd6jB

— Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2023