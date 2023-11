Carlos Alcaraz es sorprendido por Alexander Zverev en su debut por las ATP Finals

Este lunes, Carlos Alcaraz tuvo un amargo estreno ante el alemán Alexander Zverev en su primera vez disputando las ATP Finals, a las cuales ya había clasificado el año pasado, pero de las cuales se bajó por una lesión abdominal.

En Turín, el español y actual número 2 del mundo tuvo un inicio complejo, pero del cual parecía estar saliendo adelante luego de vencer en el primer set por 7/6, con un 7-3 a su favor en el tie break.

Sin embargo, Alexander Zverev, 7 del ranking mundial, demostró por qué fue campeón de las ATP Finals en 2021 y se impuso en los dos siguientes parciales por 6/3 y 6/4 para remontar el marcador ante Carlos Alcaraz luego de 2 horas y 34 minutos de partido.

The 2-time Champ is up and running 🏃‍♂️@AlexZverev defeats Alcaraz to kick off his #NittoATPFinals campaign! pic.twitter.com/Ds6sTahyoB

— Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2023