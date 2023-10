Fernando González aplaude el presente de Nicolás Jarry: “Su nivel no tiene techo”

Durante la despedida de Matías Fernández, apareció entre los destacados invitados al partido uno que no desarrolló una carrera precisamente en lo futbolístico: Fernando González.

El “Bombardero de La Reina”, reconocido fanático de Colo Colo, pudo estar en cancha durante el compromiso. “Es increíble entrar a este estadio. Hay una energía extra al ingresar, me sentía más liviano, daba una energía adicional estar acá”, comentó junto con valorar el haber sido considerado por “Matigol”.

“Marcó a una generación, a una institución y fuera del país, dentro y fuera de la cancha”, comentó Fernando González, que reconoció su falta de pericia al perderse un gol cantado.

“No le puedo hacer un gol a Colo Colo. Hubiese sido hermoso, pero el arquero estuvo bien”, aseguró entre risas el triple medallista olímpico.

Fernando González y el momento de Nicolás Jarry

Durante el diálogo con ADN Deportes en el Monumental, también tuvo tiempo para destacar lo hecho por la hoy mejor raqueta nacional y sudamericana tras llegar a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai.

“No he visto estos partidos, pero no es casualidad lo que le está pasando. No tiene techo, está enfocado en lo que tiene que hacer y la recompensa se le está dando”, apuntó, ilusionado de lo que pueda seguir desarrollando el número 21 del ranking ATP.

“¿Dónde puede llegar? Nadie lo sabe, ni siquiera él, está preocupado de ser mejor tenista día a día. Cuando haces las cosas bien, se te va a dar. Lo importante es que lo mantenga el mayor tiempo posible”, concluyó Fernando González.